Son Dakika Haberleri: Bolu kovalamacada yakalanan hırsızlık şüphelisi adliyede
Son Dakika Güncel Bolu kovalamacada yakalanan hırsızlık şüphelisi adliyede

Bolu kovalamacada yakalanan hırsızlık şüphelisi adliyede

1 saat önce

Kovalamacada yakalanan hırsızlık şüphelisi adliyedeBolu'da, bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan C.G.(23) isimli kadın, adliyeye sevk edildi.

Kovalamacada yakalanan hırsızlık şüphelisi adliyede

Bolu'da, bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan C.G.(23) isimli kadın, adliyeye sevk edildi.

Gölyüzü Mahallesi'ndeki bir apartmanda, dün akşam şüpheli bir kişi bulunduğu ihbarını alan Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Yapılan çalışmayla, bir apartman dairesine hırsızlık amacıyla girdiği belirlenen C.G., kovalamaca sonunda Köroğlu Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan C.G., emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Bolu kovalamacada yakalanan hırsızlık şüphelisi adliyede

Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:18 Kaynak: DHA
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