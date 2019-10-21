Bolu kovalamacada yakalanan hırsızlık şüphelisi adliyede
1 saat önce
Kovalamacada yakalanan hırsızlık şüphelisi adliyedeBolu'da, bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan C.G.(23) isimli kadın, adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:18 Kaynak: DHA
Kovalamacada yakalanan hırsızlık şüphelisi adliyede
Bolu'da, bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan C.G.(23) isimli kadın, adliyeye sevk edildi.
Gölyüzü Mahallesi'ndeki bir apartmanda, dün akşam şüpheli bir kişi bulunduğu ihbarını alan Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Yapılan çalışmayla, bir apartman dairesine hırsızlık amacıyla girdiği belirlenen C.G., kovalamaca sonunda Köroğlu Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan C.G., emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Pompalı tüfekle yaralanan oğlu ve torununu sedyede gören yaşlı kadın, gözyaşlarına boğuldu Emine Bulut cinayeti duruşması sonrası iki grup kadın arasında tartışma Bakan Kurum: İmar Barışı'nda 23,5 milyar lira ödeme alındı Teröristlere verilen süre daralıyor! YPG'liler çekilmezse etkisiz hale getirilecekler