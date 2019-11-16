Son Dakika Haberleri: Bolu koyun için iddiaya girip, patronun öldüğünü anons ettirdiler
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Bolu koyun için iddiaya girip, patronun öldüğünü anons ettirdiler

6 saat önce

Koyun için iddiaya girip, patronun öldüğünü anons ettirdiler (2)ELİNİ ÖPÜP ÖZÜR DİLEDİArkadaşı Adnan Sever ile girdiği iddia nedeniyle lokantacının öldüğünü belediyeye anons ettirerek şaka yapan Serdar Uğur, Ercan Kurt'tan özür dileyerek elini öptü.

Koyun için iddiaya girip, patronun öldüğünü anons ettirdiler (2)

ELİNİ ÖPÜP ÖZÜR DİLEDİ

Arkadaşı Adnan Sever ile girdiği iddia nedeniyle lokantacının öldüğünü belediyeye anons ettirerek şaka yapan Serdar Uğur, Ercan Kurt'tan özür dileyerek elini öptü. Serdar Uğur, "Özür dilerim. Seni çok sevdiğim için böyle bir şaka yaptım. Böyle olacağını bilmiyordum. Bir iddia üzerine yaptık. Mezarcılar mezar kazmış, onların da parasını vereceğim. Artık bundan sonra gerçekten ölsen yine de ilanını vermem, Salanı okutmam." dedi.

Ercan Kurt da, Serdar Uğur ve Adnan Sever'in özrünü kabul edip bir daha böyle şaka yapmamaları konusunda uyarıda bulundu. Eski dost olan taraflar daha sonra barıştı.

Bolu koyun için iddiaya girip, patronun öldüğünü anons ettirdiler

Adnan Sever, Serdar Uğur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 05:58 Kaynak: DHA
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