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Bolu koyun için iddiaya girip, patronun öldüğünü anons ettirdiler
6 saat önce
Koyun için iddiaya girip, patronun öldüğünü anons ettirdiler (2)ELİNİ ÖPÜP ÖZÜR DİLEDİArkadaşı Adnan Sever ile girdiği iddia nedeniyle lokantacının öldüğünü belediyeye anons ettirerek şaka yapan Serdar Uğur, Ercan Kurt'tan özür dileyerek elini öptü.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 05:58 Kaynak: DHA
Koyun için iddiaya girip, patronun öldüğünü anons ettirdiler (2)
ELİNİ ÖPÜP ÖZÜR DİLEDİ
Arkadaşı Adnan Sever ile girdiği iddia nedeniyle lokantacının öldüğünü belediyeye anons ettirerek şaka yapan Serdar Uğur, Ercan Kurt'tan özür dileyerek elini öptü. Serdar Uğur, "Özür dilerim. Seni çok sevdiğim için böyle bir şaka yaptım. Böyle olacağını bilmiyordum. Bir iddia üzerine yaptık. Mezarcılar mezar kazmış, onların da parasını vereceğim. Artık bundan sonra gerçekten ölsen yine de ilanını vermem, Salanı okutmam." dedi.
Ercan Kurt da, Serdar Uğur ve Adnan Sever'in özrünü kabul edip bir daha böyle şaka yapmamaları konusunda uyarıda bulundu. Eski dost olan taraflar daha sonra barıştı.
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