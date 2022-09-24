Ayıkayası Tabiat Parkı'nda inceleme yapıldı

Bolu Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, Ayıkayası Tabiat Parkı'nda inceleme yaptı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler ile ilgili alanlarda görev yapan mühendislerin katılımıyla Ayıkayası Tabiat Parkı'na inceleme gezisi düzenlendi.

Gezide, il merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve Yedigöller Milli Parkı yolu üzerindeki 248 hektarlık alanın bir kısmı yetkililer tarafından incelendi.

Doğanay, tabiat parkının, doğa yürüyüşü, bisiklete binme, trekking, foto safari gibi aktiviteler için son derece uygun alanlar içerdiğini belirterek, park alanı içinde kontrol noktası, lavabolar, piknik üniteleri, büfe ve mescit bulunduğunu kaydetti.