Bolu, Kumluca'dan 400 bin fide alacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu, Kumluca'dan 400 bin fide alacak - Son Dakika

Bolu, Kumluca'dan 400 bin fide alacak

7 saat önce

Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan bu yıl Kumluca'dan 400 bin domates ve biber fidesi alacaklarını söyledi.

Bolu, Kumluca'dan 400 bin fide alacak, System.String[]

Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan bu yıl Kumluca'dan 400 bin domates ve biber fidesi alacaklarını söyledi.


Bolu Ziraat Odası Başkanı hakkı Fidan ve berberindeki heyet Kumluca'ya gelişinde Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce'yi ziyaret etti. Başkan Hakkı Fidan daha sonra ilçede faaliyet gösteren fide tesislerini de ziyaret etti.


Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, "Kumluca örtü altı sera üretiminin merkezi. Bu yüzden Kumluca İlçemize geldik. Fidelikleri ziyaret ettik. Kumluca Ziraat Odamızın Başkanı Hidayet Kökce'yi ziyaret ettik. Bolu Ziraat Odası Başkanlığı olarak çiftçilerimize her yıl 300 – 400 Bin domates ve biber fidesi dağıtıyoruz. Bu yıl dağıtacağımız 400 Bin fideyi Kumluca'dan alacağız" dedi. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:17 Kaynak: İHA
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