Son Dakika Haberleri: Bolu lastiği patlayan tır, yandı
Son Dakika Güncel Bolu lastiği patlayan tır, yandı

Bolu lastiği patlayan tır, yandı

12 dakika önce

Lastiği patlayan TIR, yandıBOLU'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken lastiği patlayan TIR, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Lastiği patlayan TIR, yandı

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken lastiği patlayan TIR, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, öğle saatlerinde TEM Otoyolu Gerede Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Özgür Özcan yönetimindeki 80 AAY 258 plakalı sunta yüklü TIR'ın lastiği patladı. Lastiğinin patladığını fark eden sürücü kısa süre sonra aracını emniyet şeridinde durdurdu. Lastiğin olduğu bölümden bir anda alevler yükselmeye başladı. Sürücü yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Ancak başarılı olamayınca durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine Dörtdivan ve Gerede'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, kısa sürede söndürdü. Yangında hasar gören TIR, kullanılamaz hale geldi.

Bolu lastiği patlayan tır, yandı

TEM Otoyolu, Gerede, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 07:48 Kaynak: DHA
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