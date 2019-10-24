Son Dakika Haberleri: Bolu lisenin spor salonu inşaatı atıl kaldı
Son Dakika Güncel Bolu lisenin spor salonu inşaatı atıl kaldı

Bolu lisenin spor salonu inşaatı atıl kaldı

1 saat önce

Lisenin spor salonu inşaatı atıl kaldıBolu'da, Atatürk Anadolu Lisesi'nin bahçesinde yapımı sürerken, müteahhit ve İl Özel İdaresi arasındaki anlaşmazlık nedeniyle mahkeme süreci başlayan spor salonu, 3 yıldır atıl kaldı.

Lisenin spor salonu inşaatı atıl kaldı

Bolu'da, Atatürk Anadolu Lisesi'nin bahçesinde yapımı sürerken, müteahhit ve İl Özel İdaresi arasındaki anlaşmazlık nedeniyle mahkeme süreci başlayan spor salonu, 3 yıldır atıl kaldı. Yanında lise ve kreşin bulunduğu spor salonu, alkol ve madde bağımlılarının uğrak yeri haline geldi.

Bolu'daki Atatürk Anadolu Lisesi'nin bahçesine spor salonu yapılması için 2013 yılında ihale gerçekleştirildi. İnşaat sürdürüldüğü sırada müteahhit firma tarafından yapının zamanında tamamlanamadığı ve istenilen şekilde olmadığı gerekçesiyle konu, 2016'da mahkemeye taşındı. Bolu İl Özel İdaresi tarafından açılan dava süresince spor salonu inşaatı durduruldu. Büyük ölçüde tamamlanan ve 1 milyon 300 bin TL harcanan spor salonu inşaatı, atıl kaldı. Kapısı açık olan inşaat binası, alkol ve madde bağımlılarının uğrak yeri halinde geldi. Binanın yanında ise hem lise hem kreş bulunuyor. İnşaatın bahçe duvarlarında ve çeşitli yerlerinde demirler açıkta dururken, birçok yerinde de merdiven boşluğu gibi boşlukların önlem alınmadan bırakıldığı görülüyor. Çevrede oturanlar ise binanın tamamlanmasını ya da gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bolu İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, mahkeme süreci, 15 gün önce tamamlandı. Bolu İdare Mahkemesi kararının ardından spor salonunun yeniden ihaleye çıkarılacağı ve tadilat yapılarak, hizmete açılması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.

Bolu lisenin spor salonu inşaatı atıl kaldı

Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Lisesi, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:38 Kaynak: DHA
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