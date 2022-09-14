Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ederken ilgili kurum ve kuruluşların çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

Kaynak: AA

Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu'da içme suyundan etkilenen 5 kişinin tedavisi sürüyor - Son Dakika

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