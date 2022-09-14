Bolu'da içme suyundan etkilenen 5 kişinin tedavisi sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'da içme suyundan etkilenen 5 kişinin tedavisi sürüyor

14.09.2022 17:48
Bolu'da içme suyundan etkilenen 5 kişinin tedavisi sürüyor

Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek hastanelere kaldırılan 148 kişiden 5'inin tedavisi devam ediyor.

Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek hastanelere kaldırılan 148 kişiden 5'inin tedavisi devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 24 Temmuz itibarıyla Bolu'daki hastanelere başvuran 148 kişiden 143'ü tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Hastanelerdeki tedavisi süren 5 kişinin sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ederken ilgili kurum ve kuruluşların çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

İçme suyundan etkilenerek Ankara'daki hastanede tedavi gören 49 yaşındaki Eyüp Ertem 23 Temmuz'da vefat etmişti.

YORUMLAR
500
Bolu'da 3 bant bilardo il birinciliği turnuvası yapıldı Bolu'da 3 bant bilardo il birinciliği turnuvası yapıldı Bolu'da çiftçilere verimli sulama teknikleri anlatıldı Bolu'da çiftçilere verimli sulama teknikleri anlatıldı
Kaynak: AA

Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da içme suyundan etkilenen 5 kişinin tedavisi sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:35 Ata işkenceye eden adam, 15 gün hayvan barınağında çalış şartıyla serbest bırakıldı!
17:26 İstanbul Başakşehir'de 450 sosyal konutun yapılacağı arazi ilk kez görüntülendi
17:22 Sadece Antalya sahillerinde yetişiyor! Bu çiçeği koparana 220 bin lira ceza var
17:34 AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'dan dikkat çeken sözler: Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz
17:09 Ev hapsi kaldırılan Gülşen'e yeni şok! Konseri iptal edildi
17:09 YouTube'un yeni kararı kullanıcıları çıldırtacak! Arka arkaya 5 reklam koyacaklar
17:06 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yunanistan'a çok sinirlendiği o an! Tarihi sözler tekrar gündem oldu
16:31 Aşk Adası programıyla İngiltere'de şöhrete kavuşan Ekinsu Cülcüloğlu, şimdi de podyumda boy göstermeye başladı
16:29 Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! Altay Bayındır'ın yıllık maaşı 20 milyon arttı
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hadsizce karşılık veren Miçotakis'i Bakan Çavuşoğlu muhatap aldı: Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 17:48:45. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu'da içme suyundan etkilenen 5 kişinin tedavisi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement