Bolu'da vatandaşların içme suyundan etkilenmesine ilişkin adli soruşturma sürüyor - Son Dakika
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Bolu'da vatandaşların içme suyundan etkilenmesine ilişkin adli soruşturma sürüyor

23.09.2022 15:18
Bolu'da vatandaşların içme suyundan etkilenmesine ilişkin adli soruşturma sürüyor

Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde temmuz ayında 148 kişinin içme suyundan etkilenmesine ilişkin adli soruşturma devam ediyor.

Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde temmuz ayında 148 kişinin içme suyundan etkilenmesine ilişkin adli soruşturma devam ediyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, olayla ilgili özel olarak bir cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Cumhuriyet savcısının koordinesinde yürütülen soruşturmada, köyün su kaynağı ve evlerde kullanılan sulardan İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince alınan numunelerin sonuçları soruşturma dosyasına eklendi.

Suyun kaynağından alınan örneklerde görülmeyen bazı bakteri ve benzeri unsurların, şebekenin diğer noktalarında bulunduğu tespit edildi.

Köy çevresindeki çeşitli fabrika ve işletmelere malzeme taşıyan araçların bölgedeki bir tesiste yıkandığı ve burada ortaya çıkan kimyasal veya biyolojik maddelerin toprak altındaki kırık su borularından içme suyuna karıştığı iddiaları üzerine bölgede kazı yaptırılarak çeşitli örnekler aldırıldı.

Ayrıca Başsavcılık tarafından köyde inceleme yapmak üzere mikrobiyoloji ve halk sağlığı uzmanları ile mühendislerden oluşacak bir heyet de oluşturulacak. Heyet, kullanım suları ve su kaynağı başta olmak üzere köyün çeşitli alanlarında daha detaylı inceleme yapacak.

Köy muhtarının ihmaline yönelik iddiaları da değerlendiren Başsavcılık, Valilikten konuyla ilgili soruşturma izni aldı.

Öte yandan hastanelere başvuran 147 kişinin ifadelerinin alınmasına devam edilirken, hastane raporları da soruşturma dosyasına ekleniyor.

Vatandaşların içme suyundan etkilenmesine ilişkin soruşturmanın tamamlanması için Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 23 Temmuz'da vefat eden 49 yaşındaki Eyüp Ertem'in otopsi raporu bekleniyor.

Yuva köyünde temmuz ayında içme suyundan kaynaklı kusma ve bulantı şikayetiyle aralarında çocukların da bulunduğu 148 kişi hastanelere başvurmuş, 142'si tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Bir kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin tedavisinin sürdüğü olayda, Ankara'da çeşitli hastanelere nakledilen bazı hastalara, kanlı ishalle ortaya çıkan, anemi ve akut böbrek yetmezliğiyle seyreden Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS) tanısı konulmuştu.

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Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Cumhuriyet, Bolu, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da vatandaşların içme suyundan etkilenmesine ilişkin adli soruşturma sürüyor - Son Dakika

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