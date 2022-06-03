Bolu merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
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Bolu merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

03.06.2022 12:25
Bolu merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

BOLU merkezli 3 ilde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

BOLU merkezli 3 ilde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, Bolu merkezli Ankara ve İstanbul'da uyuşturucu imalathanelerine yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 15 ev, 4 otomobil ve 1 iş yerinde arama yapıldı. Ekipler, narkotik köpeklerle yaptıkları aramalarda; 10 gram eroin, 20 gram skunk, 18 gram esrar, 10 gram kenevir tohumu ve 4 gram metamfetamin ele geçirdi. Bolu'nun Mengen ilçesinde 7, İstanbul ve Ankara'da 2'şer kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Mengen'de adliyeye sevk edildi.


Bolu merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Bolu merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
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ESKİŞEHİR MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU 28 GÖZALTI ESKİŞEHİR MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU 28 GÖZALTI Çataklı: '(Tekirdağ merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlar) 36 şahıs gözaltına alındı' Çataklı: '(Tekirdağ merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlar) 36 şahıs gözaltına alındı'
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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