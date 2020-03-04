Bolu merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Bolu merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

12 dakika önce

BOLU merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonla, FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 8 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.

Bolu merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]

BOLU merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonla, FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 8 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2015 yılında polis akademisinden atılan ve ankesörlü telefonlarla örgütün mahrem imamları ile irtibat kurdukları tespit edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Bolu, Antalya, Sakarya, Ankara, Konya ve İstanbul'da olduğu tespit edilen şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 7 şüpheli, Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Polis, firarı bir şüpheliyi arıyor.


Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:59 Kaynak: DHA
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