Bolu merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Bolu merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

6 saat önce

Bolu merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]

Bolu merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2015 yılında Polis Akademisinden ilişiği kesilen, ankesörlü ve sabit telefonlarla örgütün "mahrem imamları" ile irtibat kurduğu tespit edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet ekiplerince Bolu, Antalya, Sakarya, Ankara, Konya ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Bolu'ya getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:06 Kaynak: AA
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