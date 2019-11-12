Son Dakika Haberleri: Bolu merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
Son Dakika Güncel Bolu merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

Bolu merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

6 saat önce

BOLU merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı, System.String[]

BOLU merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık arama yaptıkları belirlenen şüpheliler tespit edildi. Ardından da 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bolu, Ankara, İstanbul, Kırklareli, Gaziantep, Isparta, Diyarbakır, Siirt ve Mardin'de gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda 1 muvazzaf yüzbaşı, 1 muvazzaf tabip üsteğmen, 1 muvazzaf üsteğmen, 1 muvazzaf astsubay, 1 muvazzaf uzman çavuş, 1 muvazzaf astsubay ile açığa alınmış 1 kurmay albay, mahrem imam 1 öğretmen, Bylock kullanıcısı 3 kişi ve daha önceden terör örgütüne ait kurumda çalışan 1 kişi gözaltına alındı.

1 şüpheli ise aranıyor.


Bolu, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan ziyareti öncesi Washington'da FETÖ işbirliğinde Türkiye karşıtı panel düzenlendi
İdari Yargı Hakimliği Sınavı'nda usulsüzlük soruşturması: FETÖ'den 27 kişiye yakalama kararı Eski HSYK üyesi Ahmet Berberoğlu, FETÖ üyeliğinden 12 yıl 9 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı. Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi KORKUT'un üretimine tam gaz devam ediliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 18:39:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]