Son Dakika Haberleri: Bolu merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Bolu merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bolu merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Bolu merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 11 şüpheli yakalandı, System.String[]

Bolu merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü, örgütün "Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefon aracılığıyla birbirleriyle irtibat kurdukları öne sürülen muvazzaf askeri personel ile örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı belirlenen sivillerin aralarında bulunduğu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerince Bolu, Ankara, İstanbul, Kırklareli, Gaziantep, Isparta, Diyarbakır, Siirt ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:00 Kaynak: AA
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