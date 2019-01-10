Bolu Merkezli Fetö Operasyonunda 13 Şüpheli Adliyede
1 saat önce
BOLU merkezli 9 il ve KKTC'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında 'mahrem imamlar' ile muvazzaf askerlerin de olduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.
BOLU merkezli 9 il ve KKTC
'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında 'mahrem imamlar
' ile muvazzaf askerlerin de olduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bolu Cumhuriyet Savcılığı
'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlar aracılığıyla, örgütün mahrem yapılanmasındaki örgüt üyeleriyle görüştükleri belirlenen 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de şüphelilerin adreslerini tespit etti. Ardından Bolu merkezli 9 il ve KKTC'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında 'mahrem imamlar' ve muvazzaf askerlerin de olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:28 Kaynak: DHA
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