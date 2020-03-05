Bolu merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyede - Son Dakika

Bolu merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyede

6 saat önce

Bolu merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyede, System.String[]

Bolu merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2015 yılında Polis Akademisi ve Polis Kolejinden ilişiği kesilen, ankesörlü ve sabit telefonlarla örgütün "mahrem imamları" ile irtibat kurduğu tespit edilen ve haklarında çıkarılan yakalama kararının ardından Bolu, Antalya, Sakarya, Ankara, Konya ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler M.K, E.D, Ö.F.E, B.A, F.A, S.E.T. ve A.E.G, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan bir zanlının aranmasına devam ediliyor.

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:46 Kaynak: AA
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