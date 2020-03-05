Bolu merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Bolu merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

6 saat önce

Bolu merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bolu merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı, System.String[]

Bolu merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2015 yılında Polis Akademisi ve Polis Kolejinden ilişiği kesilen, ankesörlü ve sabit telefonlarla örgütün "mahrem imamları" ile irtibat kurduğu tespit edilen ve haklarında çıkarılan yakalama kararının ardından Bolu, Antalya, Sakarya, Ankara, Konya ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler M.K, E.D, Ö.F.E, B.A, F.A, S.E.T. ve A.E.G, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

Savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden aktif memur olarak çalışan M.K. ile hukuk öğrencisi A.E.G. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan A.E.G'nin babası olan emekli emniyet müdür yardımcısı E.G'nin de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında cezaevinde olduğu öğrenildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan bir zanlının aranmasına devam ediliyor.

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 07:18 Kaynak: AA
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