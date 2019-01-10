Bolu Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Bolu merkezli 9 ilde ve KKTC'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye gönderildi.

Bolu merkezli 9 ilde ve KKTC'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye gönderildi.



Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen 3 muvazzaf asker ile meslekten ihraç edilenlerin ve "mahrem imam"ların olduğu 13 şüpheli, adliyeye getirildi.



Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceki gün Bolu, İstanbul, Eskişehir, Bayburt, Ankara, Aksaray, Samsun, Denizli ile KKTC'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 astsubay, 1 subay, 3 eski askeri okul öğrencisi, 1 mahrem imam, 1 emekli askeri personel ile meslekten ihraç edilen 5 eski askeri personel gözaltına alınmıştı.



Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

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