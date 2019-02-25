Son Dakika Haberleri: Bolu Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Bolu Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

2 saat önce

Bolu merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Bolu Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Bolu merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin "askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefon aracılığıyla örgütün "mahrem abileri" ile iletişim kurdukları değerlendirilen 8 ihraç askeri öğrenci, 1 muvazzaf üsteğmen, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddia edilen 4 sivil olmak üzere 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerice Bolu, Edirne, Hakkari, Gaziantep, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Polis ekiplerinin firari 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:38 Kaynak: AA

Bolu, 3. Sayfa
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