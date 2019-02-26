Son Dakika Haberleri: Bolu Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Bolu Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Bolu merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı.

Bolu Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Bolu merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefon aracılığıyla örgütün "mahrem abileri" ile iletişim kurdukları değerlendirilen 2 kişi daha yakalandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, ihraç bir askeri öğrenci ile 1 muvazzaf üsteğmen emniyete getirildi.

Operasyon kapsamında dün gözaltına alınan 10 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Soruşturma kapsamında firari 1 sivilin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin "askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefon aracılığıyla örgütün "mahrem abileri" ile iletişim kurdukları değerlendirilen 8 ihraç askeri öğrenci, 1 muvazzaf üsteğmen, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddia edilen 4 sivil olmak üzere 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerice Bolu, Edirne, Hakkari, Gaziantep, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:03 Kaynak: AA

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