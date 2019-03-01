Son Dakika Haberleri: Bolu Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Bolu Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Bolu merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 12 kişi yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bolu Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Bolu merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 12 kişi yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefon aracılığıyla örgütün "mahrem abileri" ile iletişim kurdukları değerlendirilen ve Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma kapsamında gözaltına alındıktan sonra dün adliyeye çıkartılan 12 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.

Nöbetçi hakimliğe sevk edilen 8'i eski askeri öğrenci, biri muvazzaf üsteğmen ve 3'ü sivil 12 şüpheli, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartları ile serbest bırakıldı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin "askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefon aracılığıyla örgütün "mahrem abileri" ile iletişim kurdukları değerlendirilen 8 ihraç askeri öğrenci, 1 muvazzaf üsteğmen, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen 4 sivil olmak üzere 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bolu, Edirne, Hakkari, Gaziantep, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:14 Kaynak: AA

Bolu, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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