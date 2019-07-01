Bolu
merkezli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC) ve 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK
) sızmış üyelerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında Bolu merkezli Ankara
, Gaziantep
, İstanbul
, Aksaray
, Hatay
ve KKTC'de 1 muvazzaf üsteğmen, 1 muvazzaf astsubay, daha önce açığa alınan 1 yüzbaşı ve 1 astsubay, 2 ihraç askeri öğrenci, 1 ihraç astsubay, "mahrem imam" oldukları değerlendirilen ByLock kullanıcısı 1 sivil ve aktif görevde 1 polis memuru olmak üzere 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Ekiplerin 2 zanlının yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.
Gözaltına alınan şüphelilerin gün içerisinde Bolu'ya getirileceği öğrenildi.