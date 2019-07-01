Son Dakika Haberleri: Bolu merkezli FETÖ/PDY operasyonu
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Bolu merkezli FETÖ/PDY operasyonu

2 saat önce

Bolu merkezli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu merkezli FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]
Bolu merkezli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) sızmış üyelerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında Bolu merkezli Ankara, Gaziantep, İstanbul, Aksaray, Hatay ve KKTC'de 1 muvazzaf üsteğmen, 1 muvazzaf astsubay, daha önce açığa alınan 1 yüzbaşı ve 1 astsubay, 2 ihraç askeri öğrenci, 1 ihraç astsubay, "mahrem imam" oldukları değerlendirilen ByLock kullanıcısı 1 sivil ve aktif görevde 1 polis memuru olmak üzere 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Ekiplerin 2 zanlının yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.
Gözaltına alınan şüphelilerin gün içerisinde Bolu'ya getirileceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:17 Kaynak: AA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bolu, Güncel
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