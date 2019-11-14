Son Dakika Haberleri: Bolu merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel Bolu merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bolu merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Bolu merkezli 9 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bolu merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Bolu merkezli 9 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü, örgütün "Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefon aracılığıyla birbirleriyle irtibat kurdukları öne sürülen muvazzaf askeri personel ile örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı belirlenen sivillerin aralarında bulunduğu iddiasıyla yakalanan 11 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler Emrah A, Mehmet I, Nail K, Özcan K, Ramazan G, Volkan Y, Nurettin K, Serdar Ö, Sait A, Elif Ö. ile Ayşe Y. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldü.

Savcılık sorgularının tamamlanmasının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Serdar Ö, Nail K. ve Nurettin K, tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla salıverildi.

Polis ekipleri, aynı soruşturma kapsamında firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

Önceki gün Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla polis ekiplerince Bolu, Ankara, İstanbul, Kırklareli, Gaziantep, Isparta, Diyarbakır, Siirt ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 07:42 Kaynak: AA
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