Bolu merkezli 7 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Bolu'da bulunan ceza infaz kurumlarındaki örgüt üyelerine finansman sağladıkları gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçu kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.
Polis ekiplerince İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Adana, Bingöl, Mardin ve Iğdır'da düzenlenen operasyonda 21 şüpheli yakalandı.
Kaynak: AA
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