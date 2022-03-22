Bolu merkezli PKK/KCK operasyonunda 21 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bolu merkezli PKK/KCK operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

22.03.2022 14:03
Bolu merkezli PKK/KCK operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

Bolu merkezli 7 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu merkezli 7 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da bulunan ceza infaz kurumlarındaki örgüt üyelerine finansman sağladıkları gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçu kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Adana, Bingöl, Mardin ve Iğdır'da düzenlenen operasyonda 21 şüpheli yakalandı.

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Son Dakika | Cezaevindeki PKK'lılara finansman sağlayanlara operasyon: 21 gözaltı Son Dakika | Cezaevindeki PKK'lılara finansman sağlayanlara operasyon: 21 gözaltı Son dakika haber: Bolu'da cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finans sağlayan 21 kişi gözaltına alındı Son dakika haber: Bolu'da cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finans sağlayan 21 kişi gözaltına alındı

İnfaz, Terör, Bolu, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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