Bolu merkezli 7 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

Bolu'da bulunan ceza infaz kurumlarındaki örgüt üyelerine finansman sağladıkları gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçu kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışma kapsamında 22 Mart'ta İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Adana, Bingöl, Mardin ve Iğdır'da düzenlenen operasyonda yakalanan 21 şüpheliden 8'inin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.

Gözaltındaki 13 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.