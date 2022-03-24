Bolu merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüphelilerden 8'i adliyede - Son Dakika
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Bolu merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüphelilerden 8'i adliyede

24.03.2022 12:22
Bolu merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüphelilerden 8'i adliyede

Bolu merkezli 7 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

Bolu merkezli 7 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

Bolu'da bulunan ceza infaz kurumlarındaki örgüt üyelerine finansman sağladıkları gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçu kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışma kapsamında 22 Mart'ta İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Adana, Bingöl, Mardin ve Iğdır'da düzenlenen operasyonda yakalanan 21 şüpheliden 8'inin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.

Gözaltındaki 13 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Bolu merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüphelilerden 8'i adliyede
Bolu merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüphelilerden 8'i adliyede
Bolu merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüphelilerden 8'i adliyede
Bolu merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüphelilerden 8'i adliyede

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Son dakika haberleri: Cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finansman sağladıkları iddia edilen 21 kişiden 1'i adliyeye sevk edildi Son dakika haberleri: Cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finansman sağladıkları iddia edilen 21 kişiden 1'i adliyeye sevk edildi Bolu merkezli PKK/KCK operasyonunda 21 şüpheli yakalandı Bolu merkezli PKK/KCK operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

22 Mart, Terör, Bolu, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüphelilerden 8'i adliyede - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüphelilerden 8'i adliyede - Son Dakika
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