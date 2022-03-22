Bolu merkezli tarihi eser operasyonunda 11 gözaltı - Son Dakika
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Bolu merkezli tarihi eser operasyonunda 11 gözaltı

22.03.2022 11:09
Bolu merkezli tarihi eser operasyonunda 11 gözaltı

Bolu merkezli 3 ilde gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

Bolu merkezli 3 ilde gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

İI Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Polisin incelemeleri sonucu, bazı şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden iletişim kurdukları kişilere tarihi eser satmaya çalıştığı belirlendi.

Bolu, İstanbul ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da ikamet eden T.Ç'nin (42) evinde yapılan aramada, 29 sikke, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 7 ok ucu, 3 cam tüp içerisinde bir miktar civa, hassas terazi, iki büyüteç, kurusıkı tabanca, tabancaya ait şarjör ve 27 kurusıkı fişek ele geçirildi.

Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Medya, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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