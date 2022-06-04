Bolu merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bolu merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

04.06.2022 10:15
Bolu merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Bolu merkezli 3 ilde yaklaşık 100 jandarma personelinin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i cezaevine gönderildi.

Bolu merkezli 3 ilde yaklaşık 100 jandarma personelinin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i cezaevine gönderildi.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında dün Bolu, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda, narkotik köpeklerinin katılımıyla 15 ev, 4 otomobil ve 1 iş yerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu içimi ve imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirilmişti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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