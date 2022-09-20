Bolu'da okul müdürünün veliyi darp iddiası hakkında işlem başlatıldı - Son Dakika
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Bolu'da okul müdürünün veliyi darp iddiası hakkında işlem başlatıldı

20.09.2022 10:24
Bolu'da okul müdürünün veliyi darp iddiası hakkında işlem başlatıldı

Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürünün veliyi darbettiği iddiası hakkında soruşturma yapılmak üzere işlem başlatıldığını bildirdi.

Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürünün veliyi darbettiği iddiası hakkında soruşturma yapılmak üzere işlem başlatıldığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, 19 Eylül'de yerel basında yer alan "Okul Müdüründen Veliye Dayak" konulu haberle ilgili açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, Kanuni Anadolu Lisesinde İstiklal Marşı töreninden sonra okul müdürünün kıyafetle ilgili öğrencilere uyarıda bulunduğu sırada dışarıdan okul bahçesine hakaret içerikli cümlelerle bir öğrenci velisinin girdiği aktarılarak, "Bu esnada okul müdürü, hakaret içerikli cümlelerin okul bahçesinde söylenilmeyeceği hususunda veliyi uyarmış, devamında veli tarafından okul müdürünün eli tutulmuş, bunun üzerine veli ile okul müdürü arasında arbede yaşanmıştır. Konu hakkında inceleme/soruşturma yapılmak üzere işlem başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan tartışmada darbedildiğini iddia eden velinin, polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Eylül, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da okul müdürünün veliyi darp iddiası hakkında işlem başlatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bolu'da okul müdürünün veliyi darp iddiası hakkında işlem başlatıldı - Son Dakika
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