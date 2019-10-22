Son Dakika Haberleri: Bolu mobilya atölyesinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli adliyede
Son Dakika Güncel Bolu mobilya atölyesinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli adliyede

Bolu mobilya atölyesinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli adliyede

1 saat önce

Mobilya atölyesinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli adliyedeBolu'da, bir mobilya atölyesinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan E.Ç., adliyeye sevk edildi.

Bolu mobilya atölyesinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli adliyede, System.String[]

Mobilya atölyesinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli adliyede

Bolu'da, bir mobilya atölyesinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan E.Ç., adliyeye sevk edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyit Mahallesi'nde bir mobilya atölyesinden hırsızlık yapıldığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, hırsızlık şüphelisinin E.Ç. olduğunu tespit etti. E.Ç., evinde yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, mobilya yapım ve tamirinde kullanılan makineleri de ele geçirdi. E.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Murat Erat, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:02 Kaynak: DHA
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