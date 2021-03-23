Bolu Müzesi'nde bulunan 2000 yıllık heykel başının "Tanrıça Artemis" heykeli olduğu tespit edildi - Son Dakika

Bolu Müzesi'nde bulunan 2000 yıllık heykel başının "Tanrıça Artemis" heykeli olduğu tespit edildi

23.03.2021 17:55

Bolu Müzesi'nde yaklaşık 50 yıldır bulunan kült heykel başının, Yunan Mitolojisi'nde önemli bir yeri olan Apollon'un ikiz kız kardeşi, vahşi doğa, avcılık, okçuluk ve ay tanrıçası Artesmis'in heykeli olduğu tespit edildi.

Bolu Müzesi'nde yaklaşık 50 yıldır bulunan kült heykel başının, Yunan Mitolojisi'nde önemli bir yeri olan Apollon'un ikiz kız kardeşi, vahşi doğa, avcılık, okçuluk ve ay tanrıçası Artesmis'in heykeli olduğu tespit edildi.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) girişimleriyle kentin turizmde ön plana çıkmasını sağlamak amacıyla Bolu Müzesi'ndeki eserlere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Düzce Konuralp Antik Tiyatro Kazı Heyeti Üyesi Arkeolog Dr. Güzin Bilir ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Aysun Tuna ile çeşitli alanlarda çalışan akademisyenlerden oluşturulan heyet, kristalli beyaz mermerden yapılan ve boyalı halde bulunan kült heykel başını inceledi.

Yapılan incelemede heykelin, Yunan Mitolojisi'nde önemli bir yeri olan Apollon'un ikiz kız kardeşi, vahşi doğa, avcılık, okçuluk ve ay tanrıçası Artesmis'e ait olduğunu, yapıldığı malzeme ve boyalı halde bulunması açısından dünyada bir eşinin daha olmadığını belirledi.

Bolu TSO toplantı salonunda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Bolu TSO Başkanı Türker Ateş, Kültür ve Turizm Bakanlığından heykelin çoğaltılması, markalaştırılması ve ticarete dönüştürülmesiyle ilgili gerekli izinleri aldıklarını belirterek, "Artemis heykeli artık Bolu'nun bir markası ve değeri olacak. Bu eserin Bolu'da olduğunu dünyaya duyurmak istiyoruz." diye konuştu.

Ateş, Akpınar Mahallesi'nde yapılan bir inşaat çalışması esnasında 1970'li yıllarda gün yüzüne çıkartılan bu eserin tanıtımı için her türlü girişimi yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Artemis heykeli hakkında bilgi veren Düzce Konuralp Antik Tiyatro Kazı Heyeti Üyesi Arkeolog Dr. Güzin Bilir, ise Bolu'nun antik döneme ait birçok esere ev sahipliği yaptığını belirterek, "Bolu, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir kenttir. Şehrin dokusunda veya arkeoloji müzesinde karşılaştığımız antik döneme ait eserler, bu kadim kültürün en önemli işaretleridir. Aynı zamanda da toprak altında gün ışığına çıkarılmayı bekleyen daha pek çok eserin de habercisidir. Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı'nca mülajı yaptırılmış, 'boyalı kadın büsttü' de bu zenginliği kanıtlar niteliktedir." ifadesini kullandı.

Bilir, "boyalı kadın başı" heykelinin, vahşi doğanın, bereketin, avcılığın ve okçuluğun simgeleştirilmiş hali olan Artemis'in olduğuna dikkat çekerek, "Bolu'nun doğal tabiat zenginliklerinin bir nevi kişileştirilmiş hali olan Artemis başı, muhtemelen ada mermerinden (Paros) veya Atina mermerinden (pentelik en kalite mermerden) yapılmış, oldukça üst düzey bir sanat eseridir. Kaliteliği işçiliği ile dikkat çeken eser muhtemelen ithal olarak gelmiş, atölyesi ise güney İtalya (Campania) bölgesi kökenli olabilir. Stilistik özelliklerine gelecek olursak eserin dikkat çekici noktası, yoğun boya izleri, özellikle saçlarında koyu kırmızı boyanın mevcut olmasıdır. Bu heykelin halen boyalı olması bunun kapalı bir alanda önemli bir kamu binasında odluğunun bir göstergesidir. Kızıl saç güzelliğin bir simgesi olarak görüldüğünden kadın saçları için kızıl/kırmızı boya tercih edilirdi." dedi.

Akpınar Mahallesi'nde bir kazıda bulunan ve o günden beri müzede bulunan Artemis heykelinin hem Klasik dönem, hem Helenistik dönem heykeltıraşlık özelliklerini gösteren "eklektik" yani "karışık" bir eser olduğuna da vurgu yapan Bilir, "Böyle eserler özellikle ilk Roma imparatoru Augustus döneminde propaganda amaçla üretilmiş olup Roma eyaletlerinde önemli yerlere dikilmiştir. Bolu'nun da broma eyalet sisteminde çok önemli bir yere olduğunu bu tarz bir heykeli barındırmasından anlayabiliyoruz. MÖ 27-M S14 yıllarına tarihleyebileceğimiz eser, Bolu/Bithynion kentinin en merkezi yerinde Akpınar semti, kız enstitüsü inşaatı sırasında bulunmuştur ve çok iyi korunmuş olmasından dolayı da kendi dönemi içinde, kent merkezindeki önemli bir kamu binası içinde kapalı bir alanda bulunuyor olmalıdır." diye konuştu.

Bilir, Artemis heykelinin oldukça kaliteli bir malzemeden yapılmış ve yaklaşık 2 bin yıllık bir eser olduğuna dikkat çeken Bilir, "Artemis başı, Bolu'nun doğal güzelliklerinin, bereketinin, zengin hayvan faunasının kişileştirilmiş bir simgesidir. Gerçekten çok değerli bir eser. Uluslararası camiada, özelikle arkeoloji dünyası için çok ünlü bir eser. Yabancı turistler geldiklerinde güzel bir alanda bu Artemis heykelini görmek isteyecektir. Eserin Avrupa'da bulunan örnekleri de çok iyi müzelerde sergileniyor. Az sayıda var. Aslında kendi dönemi içerisinde bir eserin sürekli basılması söz konusu. Ama bu eser kendi dönemi içerisinde tekrarı basılmayan bir heykel. Kullanılan mermer açısından da çok kaliteli. Bu heykel Bolu'nun Roma imparatorluğunda ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi." ifadesini kullandı.

Bolu Müzesi'nde bulunan 2000 yıllık heykel başının Tanrıça Artemis heykeli olduğu tespit edildi
Bolu Müzesi'nde bulunan 2000 yıllık heykel başının Tanrıça Artemis heykeli olduğu tespit edildi
Bolu Müzesi'nde bulunan 2000 yıllık heykel başının Tanrıça Artemis heykeli olduğu tespit edildi
Bolu Müzesi'nde bulunan 2000 yıllık heykel başının Tanrıça Artemis heykeli olduğu tespit edildi

Ticaret, Düzce, Yunan, Bolu, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bolu Müzesi'nde bulunan 2000 yıllık heykel başının 'Tanrıça Artemis' heykeli olduğu tespit edildi - Son Dakika


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