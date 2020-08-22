BOLU Narkotik köpekleri Sezar ve Artos uyuşturucu aradı - Son Dakika

Narkotik köpekleri Sezar ve Artos uyuşturucu aradı

BOLU'da, narkotik ekipleri, 19 personel ve 2 arama kurtarma köpeğiyle metruk binalarda ve şüpheli kişilere yönelik uygulama yaptı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullanımı ve satışını önlemeye yönelik uygulama yaptı. Uygulama kapsamında 19 personel ve narkotik madde arama köpekleri Sezar ile Artos görev aldı. Ekipleri, kentteki metruk binalarda narkotik köpekleri eşliğinde arama yaptı. Ayrıca sokaklarda, şüpheli kişiler durdurularak Genel Bilgi Taraması Kontrolü ve üst araması yapıldı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2020 yılında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 60 kilo esrar, 71 kilo eroin 2 bin 300 adet ecstacy ve 1960 adet captagon maddesi yakalandığı belirtildi.