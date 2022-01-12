Üye Girişi
Bolu'nun 2021 asayiş raporu açıklandı - Son Dakika

Bolu'nun 2021 asayiş raporu açıklandı

12.01.2022 14:28
Bolu'nun 2021 asayiş raporu açıklandı

Bolu'da, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nın 2021 yılı faaliyet raporuna göre il genelinde yaşanan 12 bin 275 asayiş olayında 20 bin 854 kişi yakalandı.

Bolu'da, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nın 2021 yılı faaliyet raporuna göre il genelinde yaşanan 12 bin 275 asayiş olayında 20 bin 854 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın 2021 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyet raporu açıklandı. Asayiş olayları, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, trafik kazaları ve 112 Acil Çağrı Merkezi verilerinin yer aldığı raporda 12 bin 275 olayla ilgili 20 bin 854 kişinin yakalandığı belirtildi. Rapora göre, 700 olayda bin 948 kişi firar ederken, meydana gelen 482 faili meçhul olayda 716 fail meçhul olarak açıklandı.

Uyuşturucu ve kaçakçılığa geçit verilmedi

Polis ve jandarma ekiplerinin yıl boyunca yaptıkları kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 22 bin 454 adet kaçak sigara paketi, 54 kilo eroin, 56 kilo 875 gram esrar, 6 kilo 86 gram metamfetamin, 2 kilo 677 gram bonzai, 770 şişe kaçak içki, 228 kök kenevir, 177 adet ruhsatsız silah ve 2 bin 293 adet tarihi sikke ve tarihi obje ele geçirildi.

732 kaza yaşandı

Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahına sahip olan Bolu'da 2021 yılı içerisinde 732 trafik kazası gerçekleşti. Yaşanan 25 ölümlü trafik kazasında 30 kişi hayatını kaybederken, 707 yaralamalı kazada bin 200 kişi yaralandı.

Çağrıların yüzde 70'i asılsız çıktı

2021 yılında 112 Acil Çağrı Merkezine 335 bin 845 çağrı yapıldı. Bu çağrıların 99 bin 300'ü asıllı, 236 bin 545'i ise asılsız çağrı olarak kayıtlara geçti. Asıllı çağrıların oranı yüzde 30 olurken, asılsız çağrıların oranı yüzde 70'i buldu. - BOLU

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Asayiş, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'nun 2021 asayiş raporu açıklandı - Son Dakika


Başkan'la el sıkıştı, hemen eşofmanları giydi! Galatasaray'ın yeni hocası ayağının tozuyla işbaşı yaptı Başkan'la el sıkıştı, hemen eşofmanları giydi! Galatasaray'ın yeni hocası ayağının tozuyla işbaşı yaptı         
14:30
6 haftadır evlerinin çatısından sesler geliyordu! Cesaretlerini toplayıp çatıya çıkınca korkunç yaratıkla karşılaştılar 6 haftadır evlerinin çatısından sesler geliyordu! Cesaretlerini toplayıp çatıya çıkınca korkunç yaratıkla karşılaştılar         
14:15
Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir         
14:12
"Kasaptan et almıyorum, kuzu kestiriyorum" diyen Destici'ye bir tepki de veterinerlerden: Halk sağlığı adına endişeliyiz "Kasaptan et almıyorum, kuzu kestiriyorum" diyen Destici'ye bir tepki de veterinerlerden: Halk sağlığı adına endişeliyiz         
13:13
Göbek dansı hayatını tepe taklak etti! Hem kocası boşadı hem de işten atıldı Göbek dansı hayatını tepe taklak etti! Hem kocası boşadı hem de işten atıldı         
12:14
Motorunu çalan hırsızlara seslenen vatandaşın hırsızlara seslendi: Yevmiye ile çalışan biriyim, motorumu getirin Motorunu çalan hırsızlara seslenen vatandaşın hırsızlara seslendi: Yevmiye ile çalışan biriyim, motorumu getirin         
11:06
Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi         
10:14
İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal         
10:00
Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var         
09:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin         
09:04
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana         
08:27
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46
Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi         
20:19
Feci kazada hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın hayalini Dursun Özbek açıkladı Feci kazada hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın hayalini Dursun Özbek açıkladı         
17:36

Son Dakika Haberleri
14:29 Başkan'la el sıkıştı, hemen eşofmanları giydi! Galatasaray'ın yeni hocası ayağının tozuyla işbaşı yaptı
14:21 En çok inanılan komplo teorisi! Bill Gates'ten korona aşısıyla insanlara çip taktırdığı yönündeki iddiaya yanıt: Bunu neden yapmak isteyeyim?
14:15 6 haftadır evlerinin çatısından sesler geliyordu! Cesaretlerini toplayıp çatıya çıkınca korkunç yaratıkla karşılaştılar
14:06 "Maske Kimsin Sen"deki "Ayna" Yasak Elma'nın yıldızı mı? Eda Ece ne dedi?
13:57 İstanbullulara uyarı: Bu akşam zorunlu değilseniz dışarı çıkmayın!
13:52 Taraftar çıldırdı! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör açıklaması taraftarı öfkelendirdi
13:51 Şiddetli yağmur sokağı göle çevirince vatandaşlar sokakta bot keyfi yaptı
13:50 Tokayev "10 gün içinde çekilecekler" dedi, Rus savunma bakanı yalanladı! Kazakistan'da neler oluyor?
13:34 Cinsel içerikli videodaki kadını eşine benzetti, hayatını cehenneme çevirdi
13:21 Son Dakika! Yabancı isimler konuşuluyordu ama Fenerbahçe sezonun geri kalan bölümü için teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 14:35:29. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu'nun 2021 asayiş raporu açıklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement