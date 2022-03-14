Bolu'nun beyaz örtüyle kaplanan yaylaları havadan görüntülendi - Son Dakika
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Bolu'nun beyaz örtüyle kaplanan yaylaları havadan görüntülendi

14.03.2022 11:30
Bolu'nun beyaz örtüyle kaplanan yaylaları havadan görüntülendi

Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı yakınında bulunan yaylalar, beyaz örtüyle kaplandı.

Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı yakınında bulunan yaylalar, beyaz örtüyle kaplandı.

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan, yerli ve yabancı tatilcilerin gözde mekanı Abant tabiat Parkı ve çevresinde, son bir haftadır etkili olan yağışla kar kalınlığı bir metreye yaklaştı.

Bolu İl Özel İdaresi ekipleri, tabiat parkı, çevresinde bulunan köy ve yayaların yollarında karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Günübirlik ya da konaklamak için tabiat parkını ve yayları tercih edenler, tatillerinin keyfini, yürüyüş yaparak, ata ve faytona binerek, şambrellerle kayarak çıkarttı.

Tabiat parkı ve çevresiyle Samat Yaylası'ndaki kar güzelliği dronla havadan görüntülendi.

Bolu'nun beyaz örtüyle kaplanan yaylaları havadan görüntülendi
Bolu'nun beyaz örtüyle kaplanan yaylaları havadan görüntülendi
Bolu'nun beyaz örtüyle kaplanan yaylaları havadan görüntülendi
Bolu'nun beyaz örtüyle kaplanan yaylaları havadan görüntülendi

YORUMLAR
500
Bolu'ya gelen leyleklere yuvalarında kar sürprizi Bolu'ya gelen leyleklere yuvalarında kar sürprizi Donmasınlar diye eve aldıkları üçüz oğlaklara çocukları gibi bakıyorlar Donmasınlar diye eve aldıkları üçüz oğlaklara çocukları gibi bakıyorlar

Abant, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'nun beyaz örtüyle kaplanan yaylaları havadan görüntülendi - Son Dakika


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