Abant ve Yedigöller'de nilüfer ve Aubrieta koparmanın cezası 109 bin lira - Son Dakika
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Abant ve Yedigöller'de nilüfer ve Aubrieta koparmanın cezası 109 bin lira

21.08.2022 10:41
Abant ve Yedigöller'de nilüfer ve Aubrieta koparmanın cezası 109 bin lira

BOLU'nun doğa harikaları Abant Gölü Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı'nın güzelliğine güzellik katan nilüferler ile Yedigöller Milli Parkı'ndaki endemik bitki türü Aubrieta'yı koparmanın cezası, 109 bin 593 lira.

BOLU'nun doğa harikaları Abant Gölü Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı'nın güzelliğine güzellik katan nilüferler ile Yedigöller Milli Parkı'ndaki endemik bitki türü Aubrieta'yı koparmanın cezası, 109 bin 593 lira. Tatilciler, bitkilere zarar vermemeleri konusunda tabelalarla uyarılırken, orman muhafaza memurları da kontrollerde bulunuyor.

Yaz mevsimiyle birlikte göllerde bulunan rengarenk nilüferlerin çiçek açmasıyla Abant Gölü Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı ayrı güzelliğe büründü. Ziyaretçilerin ilgisini çeken ve görsel manzara oluşturan nilüferlerin korunması için de tedbirler alındı. Görevliler, nilüferlerin koparılmaması için bölgede denetimlerini sürdürüyor. Korunan alanlarda biyolojik çeşitliliğin tahrip edilmemesi için nilüferlere zarar verilmesi durumunda ceza uygulanıyor. Bu kapsamda Bolu'nun doğa harikaları Abant Gölü Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı'nın güzelliğine güzellik katan nilüferler ile Yedigöller Milli Parkı'ndaki endemik bitki türü Aubrieta'yı koparmanın cezası, 109 bin 593 lira. Tabiat parkları ve milli parklarda tatilciler, tabelalarla da nilüferlere dokunulmaması yönünde uyarılıyor. Caydırıcı cezalar ve sıkı denetimler ile bu yıl kimseye nilüfer kopardığı gerekçesiyle ceza uygulanmadığı öğrenildi. Tatilciler de doğal güzelliğin korunması için alınan tedbirlerin gerekli olduğunu söyledi.


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Kaynak: DHA

Gölcük, Abant, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Abant ve Yedigöller'de nilüfer ve Aubrieta koparmanın cezası 109 bin lira - Son Dakika

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SON DAKİKA: Abant ve Yedigöller'de nilüfer ve Aubrieta koparmanın cezası 109 bin lira - Son Dakika
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