Bolu'nun doğa harikaları koronavirüse rağmen ilgi gördü - Son Dakika

Bolu'nun doğa harikaları koronavirüse rağmen ilgi gördü

Bolu'nun doğa harikaları koronavirüse rağmen ilgi gördüBOLU'nun doğa harikaları Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile termal turizm bölgesi Karacasu'da bulunan oteller, Kurban Bayramı tatili için rezervasyon almaya başladı.

Bolu'nun doğa harikaları koronavirüse rağmen ilgi gördü, System.String[]

Bolu'nun doğa harikaları koronavirüse rağmen ilgi gördü

BOLU'nun doğa harikaları Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile termal turizm bölgesi Karacasu'da bulunan oteller, Kurban Bayramı tatili için rezervasyon almaya başladı. Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, Kurban Bayramı'nda Bolu bölgesindeki oteller olarak yüzde 60 doluluk oranını yakalayacaklarını söyledi.

Doğal güzellikleriyle dört mevsim ilgi çeken Bolu, Kurban Bayramı tatilinde de doğa tutkunlarının uğrak yeri olacak. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin, büyük şehirlerin gürültülü ve havasından kaçarak, dinlenmek için tercih ettiği yerlerin başında gelen Abant, Gölcük, Yedigöller ve termal turizm noktası Karacasu her mevsimin güzelliğini ziyaretçilerine sunuyor. Özellikle doğa tutkunlarının tercih ettiği Abant'ta ve Gölcük bölgesinde bulunan oteller, bayram tatili için rezervasyon almaya başladı. Koronavirüs tedbirleriyle misafirlerini ağırlayacak olan otellerin işletmecileri, doluluğun yüzde 60 olmasını bekliyor. Otelciler, önceki yıllara göre ilginin biraz daha az olduğunu söylese de bayram tatilinin otelcileri rahatlatacağı düşünülüyor. BÖLGE OLARAK YÜZDE 60'I BULURUZ

Gölcük Tabiat Parkı ve Karacasu bölgesinde oteli bulunan, aynı zamanda Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı olan Halit Ergül, "Bolu'da Haziran başından itibaren otelleri açmaya başladık. Ondan itibaren yavaş yavaş doluluk oranlarımız artmaya başladı. Yüzde 20, yüzde 35'lere doğru ortalama gelmeye başladı. Bayramda da tam dolmayız. Dolmamız mümkün değil. Ama yüzde 60'ları buluruz bölge olarak. Diğer otelci arkadaşlarla da sık sık haberleşiyoruz. Yüzde 60'ları yakalayacağımızı düşünüyorum. Abant, Yedigöller ve Gölcük mutlaka dolacaktır. Yoğun olacaktır. Oraya da günübirlik çok ciddi gelen olacak diye düşünüyorum." dedi. ORTADOĞU'DAN CİDDİ MİSAFİR GELİYORDU Otellere ilginin önceki yıllara göre düşük seviyede olduğunu belirten Ergül, "Önceki yıllarda bu mevsimde biz yüzde 80, yüzde 90 hatta bazen yüzde 100 dolu oluyorduk. Diğer bölgedeki otellerimiz de böyleydi. Ortadoğu'dan ciddi misafir geliyordu. Şu anda onlar sıfır oldu. ya da Abant'taki otellerin yüzde 80'ini, bizim buralardaki otellerin yüzde 40-50'sini Ortadoğulu misafirleri oluşturuyordu. Şu anda onlar hiç yok." diye konuştu. Pandemi tedbirlerinden de bahseden Ergül, "Pandemi sürecinde, Turizm, İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarının genelgeleri doğrultusunda tüm tedbirlerimizi aldık. Sağlıklı turizm sertifikasını aldık. Bolu'da şu anda 12 otel aldı. Diğer oteller de başvurularını yaptı onlar da alacaklar." ifadelerini kullandı. Abant'ta bulunan iki otelin satış ve pazarlama müdürü Hikmet Yeşilkaya ise şöyle konuştu:

"Koronavirüs sürecinde otelimizi normalleşme sürecinde yeniden hizmete açtık. Şu anda dünyada ve ülkemizde bu Covid-19 sürecinde en fazla aranan şey oksijen. Biz de 1350 rakımlı Abant'ta konuklarımıza hizmet veriyoruz. Şu anda rezervasyonlar yoğun bir şekilde gidiyor. Kurban Bayramı'nda da otelimizin rezervasyon akışı devam ediyor. Açıkçası yüzde 100 tam olarak dolmayabilir ama rezervasyon talepleri bize gösteriyor ki bayramı iyi geçireceğiz." Hikmet Yeşilkaya önceki yıllara göre rezervasyon sayısında az da olsa bir azalma olduğunu belirterek, "Koronavirüs misafirlerimizde bir tedirginlik durumu yarattı. Daha öncesinde bayram rezervasyonları çok önceden doluyordu. Fakat Covid-19 süreciyle birlikte, tüm insanlar açıkçası temkinli bir rezervasyon yaptırıyor. Opsiyon olacak şekilde, herhangi bir durumda iptal edilebilir şekilde rezervasyon yaptırıyorlar. Bu da tabi dolayısıyla bizi olumsuz yönde etkiliyor. Tüm konuklarımızı oksijen yerleşkesi olan ve Türkiye'mizin kalbi konumunda olan Abant'a bekliyoruz." dedi.

Koronavirüs, Gölcük, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 09:29

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bolu'nun doğa harikaları koronavirüse rağmen ilgi gördü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Yunan Başpiskopos'tan Türkiye için skandal sözler Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi Son Dakika: Giresun'da cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu sağ olarak bulundu Kuzey Kore'de aylar sonra ilk koronavirüs vakası şüphesi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ikinci sabah namazı da büyük coşkuyla eda edildi Sezonu tamamlayan Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe açıklaması: Transfer sezonu açıldığında gerekli açıklamalar yapılır Alexander Sörloth, Trabzonspor'da kalacak: Aklımda sadece bu var Davutoğlu'nun partisi, manidar video ile genel merkez açılışını duyurdu Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a transfer olduğunu canlı yayında açıkladı Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi Zeynep'in katili, cezayı azaltmak için psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı Burak Yılmaz'dan dikkat çeken Galatasaray itirafı: Dönerim demiştim ama beni istemediler Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı         
19:13
3 kamu bankası, 6 otomobil markasını düşük faizli kredi paketinden çıkardı 3 kamu bankası, 6 otomobil markasını düşük faizli kredi paketinden çıkardı         
19:07
Galatasaray; Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak'la her konuda anlaştı Galatasaray; Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak'la her konuda anlaştı         
18:00
Belçika'da ikinci koronavirüs dalgası başladı! Vaka sayılarında patlama yaşanıyor Belçika'da ikinci koronavirüs dalgası başladı! Vaka sayılarında patlama yaşanıyor         
17:35
Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu         
17:26
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı 3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı         
17:21
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım         
16:47
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor         
16:38
100 yıllık 100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı         
16:27
69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı 69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı         
16:18
Aleyna Tilki, Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı         
15:51
Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz         
15:42
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü 1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü         
15:30
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi         
15:12
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi         
15:08
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır         
14:25
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı         
13:57
Doktorların bile hamile sandığı kadının karnından 6 kilogramlık kitle çıktı Doktorların bile hamile sandığı kadının karnından 6 kilogramlık kitle çıktı         
13:53
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı         
12:30
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında         
12:16
Serdar Ortaç'tan Serdar Ortaç'tan "Eski Serdar'a ne dersiniz?" sorusuna ilginç yanıt: Allah belanı versin derdim         
11:44
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına "Size ne? Benim karım" diyerek çıkıştı         
11:29
Galericiler, ikinci el araç fiyatlarında yüzde 15 gibi bir artış daha bekliyor Galericiler, ikinci el araç fiyatlarında yüzde 15 gibi bir artış daha bekliyor         
11:13
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti         
11:02
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi         
10:44
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi         
10:41
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu         
10:38
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor 1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor         
09:41
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu         
09:34
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı         
09:10
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz? Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?         
08:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2020 09:42:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu'nun doğa harikaları koronavirüse rağmen ilgi gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei