Bolu'nun Gerede İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Bolu'nun Gerede ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mustafa Allar kazandı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mustafa Allar kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Mustafa Allar 6 bin 43, BBP adayı Ahmet Emin Serin 3 bin 931, MHP adayı Ramazan Güler 2 bin 89 oy aldı.



-Allar'ın özgeçmişi-



1966 yılında Gerede'nin Çayören Köyü'nde doğdu. Lise öğrenimini Gerede İmam Hatip Lisesi'nde bitirdi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.



1985 Yılında, servis işletmeciliği ile ticarete girerek 1996 Yılında Allar Nakliyat, Deri, İnşaat, Otomotiv ve Turizm LTD ŞTİ'yi kurdu.



2003 Yılında AK Parti 1. Olağan Gerede İlçe Kongresi'nde yönetim kurulu üyesi olarak siyasete adım attı.



2011 Yılından 01 Kasım 2013 tarihine kadar, AK Parti Gerede İlçe Başkanlığı yaptı.



30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Belediye Başkanlığına seçilen Mustafa Allar evli ve 3 çocuk babasıdır.

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