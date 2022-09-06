Bolu'da, 3 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanan çocuk hayata tutunamadı - Son Dakika
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Bolu'da, 3 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanan çocuk hayata tutunamadı

06.09.2022 10:06
Bolu'da, 3 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanan çocuk hayata tutunamadı

Bolu'nun Gerede ilçesinde gişelerde meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybetmesi ile neticelenen kazada ağır yaralanan 10 yaşındaki Deniz Keleş hastanede hayatını kaybetti.

Bolu'nun Gerede ilçesinde gişelerde meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybetmesi ile neticelenen kazada ağır yaralanan 10 yaşındaki Deniz Keleş hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 08.30 sıralarında TEM Otoyolu Gerede Gerede Gişeleri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Adem Genç idaresindeki 16 SZ 425 plakalı hafif ticari araç gişelerden geçeceği sırada kontrolden çıkarak beton bariyere çarptı. Hurdaya dönen aracı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta sıkışan Adem Genç, Sevda Güvenkaya ve Esma Güvenkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazadan ağır yaralı olarak kurtarılan Deniz Keleş (10) tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Keleş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

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Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Gerede, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da, 3 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanan çocuk hayata tutunamadı - Son Dakika

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