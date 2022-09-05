Bolu'da, hafif ticari araç gişelerde beton bariyere çarptı: 3 ölü 1 yaralı - Son Dakika
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Bolu'da, hafif ticari araç gişelerde beton bariyere çarptı: 3 ölü 1 yaralı

05.09.2022 10:52
Bolu'da, hafif ticari araç gişelerde beton bariyere çarptı: 3 ölü 1 yaralı

Bolu'nun Gerede ilçesinde gişelerden geçmek istediği sırada beton bariyere çarpan hafif ticari araçta bulunan 3 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde gişelerden geçmek istediği sırada beton bariyere çarpan hafif ticari araçta bulunan 3 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında TEM Otoyolu Gerede Gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Adem Genç idaresindeki 16 SZ 425 plakalı hafif ticari araç gişelerden geçeceği sırada kontrolden çıkarak beton bariyere çarptı. Hurdaya dönen aracı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta sıkışan Adem Genç, Sevda Güvenkaya ve Esma Güvenkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazadan ağır yaralı olarak kurtarılan Deniz Keleş (10) tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi ise Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

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Kaynak: İHA

Tragger, Gerede, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da, hafif ticari araç gişelerde beton bariyere çarptı: 3 ölü 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da, hafif ticari araç gişelerde beton bariyere çarptı: 3 ölü 1 yaralı - Son Dakika
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