Gerede ilçesi Zeyneller köyünde haberleşme ve enerji nakil kablolarının çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri çalışma başlattı. Ekipler, köye operasyon düzenledi. Operasyonda M.B., F.Ç. ve E.Y. kabloları kestikleri sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin daha önce de Gerede ilçesi Külef, Yağdaş, Yeniyapar ve Kürkçüler köylerinde haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Kaynak: DHA

Jandarma, Gerede, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KABLO HIRSIZLARI SUÇÜSTÜ YAKALANDI - Son Dakika

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