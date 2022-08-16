KABLO HIRSIZLARI SUÇÜSTÜ YAKALANDI - Son Dakika
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KABLO HIRSIZLARI SUÇÜSTÜ YAKALANDI

16.08.2022 11:49

BOLU'nun Gerede ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda enerji kablolarını çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

BOLU'nun Gerede ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda enerji kablolarını çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Gerede ilçesi Zeyneller köyünde haberleşme ve enerji nakil kablolarının çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri çalışma başlattı. Ekipler, köye operasyon düzenledi. Operasyonda M.B., F.Ç. ve E.Y. kabloları kestikleri sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin daha önce de Gerede ilçesi Külef, Yağdaş, Yeniyapar ve Kürkçüler köylerinde haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Gözaltına alınan 3 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Adliyeye sevk edilen M.B., F.Ç. ve E.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

Jandarma, Gerede, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KABLO HIRSIZLARI SUÇÜSTÜ YAKALANDI - Son Dakika

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