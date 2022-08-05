Altınkılıç ailesi, kaybolan sütunlarla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Altınkılıç ailesi, kaybolan sütunlarla ilgili açıklama yaptı

05.08.2022 10:24
Altınkılıç ailesi, kaybolan sütunlarla ilgili açıklama yaptı

Bolu'nun Gövem köyünde kaybolduktan sonra lüks villanın bahçesinde bulunan tarihi sütunlarla ilgili açıklama yapan Altınkılıç ailesi, olayla ilgilerinin olmadığını söyledi.

Bolu'nun Gövem köyünde kaybolduktan sonra lüks villanın bahçesinde bulunan tarihi sütunlarla ilgili açıklama yapan Altınkılıç ailesi, olayla ilgilerinin olmadığını söyledi.

Bolu merkeze bağlı Gövem köyünde yaklaşık 250 yıllık olduğu tahmin edilen 3 adet tarihi sütun geçtiğimiz yıl bulundukları yerden kayboldu. Sütunların yerinde olmadığını gören köylüler, durumu Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Köylülerin sütunların bulunması için yaptıkları girişimlerin sonunda Müze Müdürlüğü yetkilileri köye gelerek eski muhtarlardan bilgi aldı. Vatandaşların sütunların köyde bulunan Kahve Dünyası markası sahibi olan Altınkılıç ailesine ait lüks villanın bahçesinde görüldüğünü söylemesi üzerine yetkililer villaya gitti. Yapılan incelemede villada bulunan 2 sütunun köyden kaybolan sütunlar olduğu tespit edildi. Sütunlar kepçe ve traktöre konularak daha sonra müzeye götürülmek üzere köy meydanına bırakıldı. Köylülerin üzerinde yazı ve resim olduğunu söylediği sütun ise bulunamadı.

Altınkılıç ailesi iddiaları reddetti

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Altınkılıç ailesi, sütunların köyde yaşayan Sebahattin Becer isimli şahsın evinin önünde bulunduğunu iddia ederek, "Gövem köyünde uzun yıllardır hayrat başında durmakta olan taşlar, 2019 yılında başlayan yol çalışmasında herhangi bir korumaya alınmadığı için, iş makinesi zarar vermesin diye yıllardır ailesi ile Gövem köyünde yaşayan ve köy halkından biri olan Sabahattin Becer tarafından iyi niyetle, taşlar zarar görmesin diye alınmış olup, köy muhtarına bildirilmek suretiyle kendi oturduğu evin önüne koyulmuştur. Sabahattin Becer'in evinin bulunduğu arazide ailemize ait evimiz bulunduğundan konu kamuoyuna farklı yansıyarak bilgi kirliliği yaşanmış ve haberlerde haksız ithamlara yol açmıştır" denildi.

"2 yıl önce taşların alınması talep edildi"

Ailenin açıklamasında taşların 2 yıl önce alınması için Müzeler Müdürlüğü'ne başvuru yapıldığı belirtilerek, "Ayrıca 2020 yılında taşların tarihi değeri olduğunu öğrenen Sabahattin Becer, Müzeler Müdürlüğü'ne yaptığı yazılı başvuru ile taşların alınmasını talep etmiştir. Bu husus, ilgili resmi kurumların da bilgisi dahilinde olup, taşlar alınana kadar resmi kurumlarca uygun ve gerekli görülen işlemlerin yapılması beklenmiştir. Süreçte ilgili kurumlarla iletişim devam etmiş olup, kurumların resmi cevapları da mevcuttur" ifadeleri kullanıldı. - BOLU

YORUMLAR
500
DEFİNE KAZISI YAPARKEN KULLANDIĞI HİLTİDEN ÇIKAN GAZDAN ZEHİRLENİP ÖLDÜ - EK GÖRÜNTÜ DEFİNE KAZISI YAPARKEN KULLANDIĞI HİLTİDEN ÇIKAN GAZDAN ZEHİRLENİP ÖLDÜ - EK GÖRÜNTÜ Zabıta memurundan dilenciye 11 yıllık isyan: '2011'de geldim dileniyordun, yıl 2022 hala dileniyorsun' Zabıta memurundan dilenciye 11 yıllık isyan: '2011'de geldim dileniyordun, yıl 2022 hala dileniyorsun' Akkuş İlgezdi, Bolu'daki Su Zehirlenmesini TBMM Gündemine Taşıdı: 'Paslı Boruların Değiştirilmeye Başlanması İçin Bir Can mı Yitirmeliydik?' Akkuş İlgezdi, Bolu'daki Su Zehirlenmesini TBMM Gündemine Taşıdı: 'Paslı Boruların Değiştirilmeye Başlanması İçin Bir Can mı Yitirmeliydik?'
Kaynak: İHA

Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Altınkılıç ailesi, kaybolan sütunlarla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:45 Alman bilim insanlarından bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:24 Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken'i yıkan haber! Babası denizde kayboldu
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
16:03 Cristiano Ronaldo, Vitor Pereira'nın yeni takımına mı gidiyor? Corinthians'ın başkanı resmen duyurdu
15:38 İstanbul'da alkol alan bir esnaf yoldan geçen kadınlara cinsel organını gösterdi! Polis mahallelinin elinden güçlükle aldı
15:30 Soçi'de Erdoğan-Putin zirvesi! Görüşme başladı
15:23 Güneşe en yakın yıldız dediği görüntü "sucuk" çıkan ünlü fizikçi Etienne Klein özür diledi
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
15:09 Şehit babası imam, camiye ziyarete gelen turistlerle şakır şakır İngilizce konuştu
14:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan'a geçmiş olsun dileklerini iletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 17:04:52. #1.12#
SON DAKİKA: Altınkılıç ailesi, kaybolan sütunlarla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement