Bolu'nun Göynük İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Ahmet...
1 saat önce
Bolu'nun Göynük ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Ahmet Çankaya kazandı.
Bolu'nun Göynük ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Ahmet Çankaya kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ahmet Çankaya bin 52, AK Parti adayı Kemal Kazan bin 13, CHP adayı Necdet Yıldıran 198 oy aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:57 Kaynak: AA
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