Bolu'da dereye devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da dereye devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

27.07.2022 14:01
Bolu'da dereye devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

Bolu'nun Göynük ilçesinde dereye devrilen traktörün sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde dereye devrilen traktörün sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Yenice Mahallesi'nde kümes bakıcılığı yapan Afganistan uyruklu Ruhullah N. (24) idaresindeki 14 LJ 419 plakalı traktör, Alaşar mevkisinde dereye devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Vatandaşların da desteğiyle dereden çıkarılan ağır yaralı sürücü, ambulansla Şehit Ziya Sarpkaya İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Göynük, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da dereye devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bolu'da dereye devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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