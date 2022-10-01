Bolu'da devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam öldü - Son Dakika
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Bolu'da devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam öldü

01.10.2022 10:14
Bolu'da devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam öldü

Bolu'nun Göynük ilçesinde devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Bolu'nun Göynük ilçesinde devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Aksaklar köyünde yaşayan Haşim Aydın (89), 14 ES 039 plakalı traktörle kuşburnu toplamaya gitti. Aydın, tarlasının yanında bulunan kasisten geçmek isterken devrilen traktörün altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, yaptıkları kontrolde traktörün altında kalan Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Kaynak: AA

Göynük, Aydın, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam öldü - Son Dakika
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