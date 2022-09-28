Son dakika haber! BOLU'DA BU KEZ DE KINDIRA KÖYÜNDEN ANNE-OĞUL ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE BAŞVURDU

Kaynak: AA

Göynük, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu'da orman içindeki çeşmelere, yangına karşı uyarıcı levhalar takıldı - Son Dakika

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