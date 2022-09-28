Bolu'da orman içindeki çeşmelere, yangına karşı uyarıcı levhalar takıldı - Son Dakika
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Bolu'da orman içindeki çeşmelere, yangına karşı uyarıcı levhalar takıldı

28.09.2022 12:52
Bolu'da orman içindeki çeşmelere, yangına karşı uyarıcı levhalar takıldı

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanlarda ve çevresinde bulunan çeşmelere, yangınlara karşı uyarıcı levhalar yerleştirildi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanlarda ve çevresinde bulunan çeşmelere, yangınlara karşı uyarıcı levhalar yerleştirildi.

Göynük Orman İşletme Müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında orman içinde ve çevresinde bulunan 13 çeşme onarıldı.

Çeşmelere daha sonra üzerinde "orman vatandır", "orman yakma", "ateş yakma", "yangını önle", "çöp atma", "izmarit atma", "atıkları topla" gibi uyarılar yazan levhalar takıldı.

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Kaynak: AA

Göynük, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da orman içindeki çeşmelere, yangına karşı uyarıcı levhalar takıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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