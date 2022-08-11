Bolu'da tedavisi tamamlanan geyik doğaya salındı

Göynük Orman İşletme Müdürü Yüksel Özcan, bölgede geyik ve karaca gibi yabani hayvanların yola çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, sürücülerden dikkatli seyretmelerini istedi.

Göynük-Nallıhan kara yolu Sifyanlar köyü mevkisinde yaklaşık bir hafta önce otomobilin çarpması sonucu yaralanarak Göynük Orman İşletmesi ekipleri tarafından koruma altına alınan geyiğin tedavisi tamamlandı. Geyik, ekipler tarafından doğaya salındı.

Kaynak: AA

Göynük, Bolu, Güncel, Son Dakika

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