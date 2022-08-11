Bolu'da tedavisi tamamlanan geyik doğaya salındı - Son Dakika
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Bolu'da tedavisi tamamlanan geyik doğaya salındı

11.08.2022 14:30
Bolu'da tedavisi tamamlanan geyik doğaya salındı

Bolu'nun Göynük ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan geyik, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan geyik, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Göynük-Nallıhan kara yolu Sifyanlar köyü mevkisinde yaklaşık bir hafta önce otomobilin çarpması sonucu yaralanarak Göynük Orman İşletmesi ekipleri tarafından koruma altına alınan geyiğin tedavisi tamamlandı. Geyik, ekipler tarafından doğaya salındı.

Göynük Orman İşletme Müdürü Yüksel Özcan, bölgede geyik ve karaca gibi yabani hayvanların yola çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, sürücülerden dikkatli seyretmelerini istedi.

YORUMLAR
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Aracın çarptığı ceylanı başka bir sürücü kurtardı Aracın çarptığı ceylanı başka bir sürücü kurtardı Bolu'da yaralı bulunan geyik tedavi edildi Bolu'da yaralı bulunan geyik tedavi edildi
Kaynak: AA

Göynük, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da tedavisi tamamlanan geyik doğaya salındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da tedavisi tamamlanan geyik doğaya salındı - Son Dakika
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