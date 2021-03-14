Sarıalan'da iki mevsim bir arada yaşanıyor - Son Dakika

Bolu'nun büyüleyen tabiat köşelerinden Sarıalan Yaylası'nda, kış ve ilkbahar mevsiminin bir arada yaşanıyor.

Bolu'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta Köroğlu Dağları'nın eteklerinde yer alan Sarıalan Yaylası'nda havaların ısınmasıyla karlar erimeye başladı.

Sarı ve mor çiğdemlerin çiçek açmasıyla yaylanın güzelliği katmerlendi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde tatil yapmak için kente gelen ziyaretçiler, uğradıkları yaylada kış ve ilkbahar mevsiminin bir arada yaşamanın keyfine vardı.

Burada yürüyüş yapıp bol fotoğraf çeken tatilciler, daha sonra otellerine geçti.