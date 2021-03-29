Bolu'nun içme suyu barajında su seviyesi yükseldi - Son Dakika

Bolu'nun içme suyu barajında su seviyesi yükseldi
29.03.2021 15:30
Bolu'nun içme suyu barajında su seviyesi yükseldiBOLU'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda yağışlarla birlikte su seviyesinde artış oldu.
Bolu'nun içme suyu barajında su seviyesi yükseldi
BOLU'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda yağışlarla birlikte su seviyesinde artış oldu. Barajdaki su seviyesi yüzde 57'e ulaştı.
Bolu'da içme suyu kaynağı olarak kullanılan Gölköy Barajı'nda yağışların olmadığı dönemde su seviyesi azalmıştı. Barajdaki doluluk oranı en kurak dönemde yüzde 18'e kadar gerilemişti. 24 milyon metreküp su kapasiteli Gölköy Barajı'ndaki su seviyesi son günlerde etkili olan yağışlar ve karların erimesiyle birlikte arttı. Barajdaki su seviyesi yüzde 57'e yükseldi.
Son Dakika Luka Modric'ten yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Türkleri unutamıyorum Kaçak telefonlara atılan IMEI numarası başınızı derde sokabilir Son dakika: Süveyş Kanalı'ndaki kriz sona erdi! Dev gemi yüzdürüldü, kanal trafiğe tekrar açıldı Sao Paulo U20 takımının teknik direktörlüğüne getirilen Alex de Souza, 60 gün tesislerde kalacak Saplantılı hayranından cinsel içerikli mesajlar alan Hadise, güvenlikli ev arayışına girdi İntihar etmek için çatıya çıkan vatandaşı kararından belediye başkanı vazgeçirdi Biden'ın İklim Zirvesi davetine Kremlin'den yanıt: Henüz karar verilmedi, Putin'in zamana ihtiyacı var Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı