Son Dakika Haberleri: Bolu'nun Kıbrıscık İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Emin...

Bolu'nun Kıbrıscık İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Emin...

1 saat önce

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Emin Tekemen kazandı.

Bolu'nun Kıbrıscık İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Emin..., System.String[]
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Emin Tekemen kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Emin Tekemen 290, bağımsız aday Kemal Aktaş 274, AK Parti adayı Osman Cabgu 140 oy aldı.

-Tekemen'in öz geçmişi-

Tekemen, 1956 yılında Kıbrıscık ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kıbrıscık'ta tamamlayan Tekemen, Çanakkale Erkek Öğretmen Okulundan mezun oldu. Ön lisans eğitimini bitirdikten sonra Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde öğretmenlik yapan Tekemen, 1995 yılında Kıbrıscık ilçesine geri döndü.

Kıbrıscık'ta bulunduğu dönemde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdür vekilliği görevlerini de yürüten Tekemen, 2012 yılında emekli oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:43 Kaynak: AA

Emin Tekemen, Cumhuriyet Halk Partisi, Bolu, Güncel
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