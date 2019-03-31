Bolu'nun Mengen İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Turhan...
2 saat önce
Bolu'nun Mengen ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Turhan Bulut kazandı.
Bolu
'nun Mengen
ilçesinde belediye başkanlığını CHP
adayı Turhan Bulut
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Turhan Bulut bin 422, AK Parti
adayı Zeki Ozulluoğlu
bin 99, MHP
adayı Ali Budak
533 oy aldı.
-Bulut'un öz geçmişi-
Bulut, 1954 yılında Mengen'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Zonguldak
'ta tamamlayan Bulut, 1979'da Gazi Eğitim Enstitüsünden Fen Bilgisi öğretmeni olarak mezun oldu. Bulut, 2009 yerel seçimlerinde Ankara
İl Genel Meclisi üyeliğine seçildi. Bulut, 2014 Yerel Yönetimler Seçiminde CHP Mengen Belediye Başkan adayı olarak belediye başkanı seçildi.
Bulut, evli ve 2 çocuk babası.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:03 Kaynak: AA
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