Son Dakika Haberleri: Bolu'nun Mengen İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Turhan...

Bolu'nun Mengen İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Turhan...

2 saat önce

Bolu'nun Mengen ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Turhan Bulut kazandı.

Bolu'nun Mengen İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Turhan..., System.String[]
Bolu'nun Mengen ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Turhan Bulut kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Turhan Bulut bin 422, AK Parti adayı Zeki Ozulluoğlu bin 99, MHP adayı Ali Budak 533 oy aldı.

-Bulut'un öz geçmişi-

Bulut, 1954 yılında Mengen'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Zonguldak'ta tamamlayan Bulut, 1979'da Gazi Eğitim Enstitüsünden Fen Bilgisi öğretmeni olarak mezun oldu. Bulut, 2009 yerel seçimlerinde Ankara İl Genel Meclisi üyeliğine seçildi. Bulut, 2014 Yerel Yönetimler Seçiminde CHP Mengen Belediye Başkan adayı olarak belediye başkanı seçildi.

Bulut, evli ve 2 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:03 Kaynak: AA

Turhan Bulut, Bolu, Cumhuriyet Halk Partisi, Mengen, Güncel
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