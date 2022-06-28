Bolu Valisi Erkan Kılıç , Kaymakam Ekrem Ender Ergün ve Belediye Başkanı Turhan Bulut , taşkının yaşandığı bölgede yapılan çalışmaları inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Mengen, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu'nun Mengen ilçesinde su taşkınları meydana geldi - Son Dakika

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