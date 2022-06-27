Bir evde bulunan yaşlı kişi yakınları tarafından kurtarıldı. Çay üzerinde bulunan 4 köprüde iş makinaları ile çalışma yapılıyor.

Bolu 'nun Mengen ilçesinde, Türkbeyli Çayı'nın daha fazla taşkına neden olmaması için 4 köprüde iş makinaları ile temizlik yapılıyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mengen ilçesindeki Türkbeyli Çayı taştı - Son Dakika

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